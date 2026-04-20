¡Últimos días! Así puedes postular por hasta 40 000 dólares para emprendimientos en Quito

Los emprendedores podrán participar por obtener un capital semilla para su negocio.

Emprendedores podrán ganar un capital semilla de entre 10 000 y 40 000 dólares. Las postulaciones se recibirán en línea hasta las 23:59 del martes 21 de abril de 2026.

La convocatoria de FonQuito 2026 entregará un millón de dólares para los emprendedores que completen el proceso para impulsar sus negocios.

Este proceso es parte del Fondo de Emprendimiento de la Ciudad, financiado por el Municipio de Quito, y operado por ConQuito. Los emprendedores deberán cumplir con estas fases para recibir el capital semilla:

Postulación

Validación de la postulación

Asistencia y evaluación técnica

Evaluación final y selección de proyectos

Acreditación

Ejecución y control de recursos

Acompañamiento, seguimiento y cierre.

La postulación debe realizarse en línea a través de la página web oficial de ConQuito. Pueden participar personas naturales y jurídicas, ecuatorianas o extranjeras, siempre que sean mayores de 18 años.

Hay cinco categorías de emprendimientos para postular:

Biofuturo

Economía circular

Salud y biofarmacéutica

Servicios tecnológicos digitales

Turismo sostenible

Cronograma del proceso