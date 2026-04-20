¡Últimos días! Así puedes postular por hasta 40 000 dólares para emprendimientos en Quito
Emprendedores podrán obtener entre 10 000 y 40 000 dólares como capital semilla para impulsar sus negocios.
Los emprendedores podrán participar por obtener un capital semilla para su negocio.
ConQuito
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Actualizada:
20 abr 2026 - 16:37
Emprendedores podrán ganar un capital semilla de entre 10 000 y 40 000 dólares. Las postulaciones se recibirán en línea hasta las 23:59 del martes 21 de abril de 2026.
La convocatoria de FonQuito 2026 entregará un millón de dólares para los emprendedores que completen el proceso para impulsar sus negocios.
Este proceso es parte del Fondo de Emprendimiento de la Ciudad, financiado por el Municipio de Quito, y operado por ConQuito. Los emprendedores deberán cumplir con estas fases para recibir el capital semilla:
- Postulación
- Validación de la postulación
- Asistencia y evaluación técnica
- Evaluación final y selección de proyectos
- Acreditación
- Ejecución y control de recursos
- Acompañamiento, seguimiento y cierre.
La postulación debe realizarse en línea a través de la página web oficial de ConQuito. Pueden participar personas naturales y jurídicas, ecuatorianas o extranjeras, siempre que sean mayores de 18 años.
Hay cinco categorías de emprendimientos para postular:
- Biofuturo
- Economía circular
- Salud y biofarmacéutica
- Servicios tecnológicos digitales
- Turismo sostenible
Cronograma del proceso
- Postulación: hasta el 21 de abril
- Validación de postulación: del 22 de abril al 22 de mayo
- Asistencia y evaluación técnica: del 16 de mayo al 19 de julio
- Evaluación final y selección de proyectos: 27 de julio al 7 de agosto
- Acreditación: del 21 de agosto al 7 de septiembre
- Adjudicación: del 8 al 18 de septiembre
- Ejecución y control de recursos: después del primer desembolso
- Cierre y seguimiento: 12 meses de duración
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