Bailoterapia y defensa personal en el Centro Deportivo Iñaquito este sábado 30 de agosto

Como parte de las actividades para el último fin de semana de agosto, el Verano de las Artes, Cultura y Deporte 2025 tendrá una agenda de actividades. En el Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito (CDMI) se vivirá una programación con energía, baile y movimiento.

La cancha multiuso del Centro Deportivo será el punto de encuentro para quienes quieran ejercitarse y disfrutar de una mañana diferente desde las 08:30. La jornada estará guiada por instructores profesionales. La primera hora de la programación será para la bailoterapia.

Según la agenda de la organización de 10:00 a 11:0 está previsto realizar el curso de defensa personal. El Centro está ubicado en la avenida Amazonas E2-80 entre Iñaquito y Núñez de Vela, en el norte de la capital.

Una de las recomendaciones para asistir al evento es llegar desayunar bien antes, llevar agua para hidratarte, gorra, bloqueador, una toalla y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar de esta mañana deportiva en comunidad.