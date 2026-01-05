Bebé recién nacida fue abandonada en un terreno baldío del norte de Quito

Bomberos rescataron a una recién nacida en el norte de Quito.

Una bebé recién nacida fue hallada en un terreno baldío del norte de Quito, en el barrio Perla Quiteña. Moradores de la zona la encontraron llorando en el suelo.

La recién nacida fue hallada el 2 de enero de 2026 envuelta en una toalla y sin ropa. Además aún tenía el cordón umbical sin cortar.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió tras la alerta de los moradores y rescató a la bebé, a quien los moradores pusieron a buen recaudo.

Luego de ser atendida fue trasladada al hospital Pablo Arturo Suárez donde fue internada para recibir atención especializada.

De acuerdo con Rolando Molina, jefe de Policía del Distrito Manuela Sáenz, indicó que la bebé fue abandonada en una pendiente, desde donde cayó varios metros luego de moverse y llorar por algunas horas.