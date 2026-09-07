Incendio, que generó columna de humo en La Gasca, fue controlado; hubo un cierre vial

Una columna de humo fue visible en el sector de la Mariscal Sucre y La Gasca

Una columna de humo fue visible la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026 en el sector de La Gasca y la avenida Mariscal Sucre, en el noroccidente de Quito.

La emergencia fue reportada al ECU 911 a las 12:47. La columna de humo fue porque en esa zona se registró un incendio en la vegetación del sector.

Los Bomberos de Quito indicaron que el fuego fue provocado por una quema de desechos. A las 14:00, el equipo de emergencias confirmó que el fuego fue controlado y que se realizan labores de enfriamiento.

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta el sector para realizar labores de control y evitar que el fuego se propague. Tras controlar las llamas, los Bomberos indicaron que "se evitó que el fuego cause mayores daños".

Ante el incendio, la AMT informó sobre un cierre vial en la avenida Mariscal Sucre y Humberto Albornoz, debido a la emergencia.

Personal de la AMT recomendaron a los conductores circular con precaución y utilizar rutas alternas.