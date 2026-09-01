Cierran tramo de la avenida Princesa Toa por incendio forestal en Quito

Restringen el paso en ambos sentidos de la av. Princesa Toa por flagreso

Un tramo de la avenida Princesa Toa permanece cerrado totalmente debido a un incendio forestal registrado en la zona.

La medida afecta la circulación en ambos sentidos y genera restricciones para los conductores que utilizan este sector de Quito.

Cierre total de la vía

El cierre se aplica en el tramo comprendido desde la avenida Simón Bolívar hasta la avenida Camilo Ponce. La restricción es total y afecta los dos sentidos de circulación.

🚨#CierreVialQuito | ¡Por incendio forestal!



📍 Av. Princesa Toa

📍 Tramo: desde la av. Simón Bolívar hasta la av. Camilo Ponce



🚧 Cierre total de la vía

🔄 Sentidos: ambos

👮‍♀️ Personal operativo se encuentra gestionando la movilidad en el sector.



⚠️ Evita la zona, utiliza… pic.twitter.com/AsRVbWDuyI — AMTQuito (@AMT_Quito) September 1, 2026

Personal operativo se encuentra en el sector para gestionar la movilidad y controlar el tránsito mientras se atiende la emergencia.

Las autoridades recomiendan evitar esta zona durante el cierre.

Ojo al dato

Alerta: incendio forestal.

incendio forestal. Vía afectada: avenida Princesa Toa.

avenida Princesa Toa. Tramo: av. Simón Bolívar – av. Camilo Ponce.

av. Simón Bolívar – av. Camilo Ponce. Cierre: total.

total. Sentidos afectados: ambos.

ambos. Recomendación: utilizar rutas alternas y conducir con precaución.

Los conductores que tengan previsto circular por este sector deben evitar la zona y buscar rutas alternas.

Se recomienda además respetar las indicaciones del personal desplegado en la vía mientras continúan las labores relacionadas con la emergencia.