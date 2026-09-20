Gobierno presentó nuevo manual de prevención del suicidio en Ecuador: ¿en qué consiste?

Gobierno presentó nuevo manual de prevención del suicidio en Ecuador.

El Gobierno Nacional presentó oficialmente el "Manual para la Primera Intervención en Intentos de Suicidio".

Se trata de un instrumento técnico-normativo diseñado para orientar la actuación de socorristas, personal sanitario y la ciudadanía que actúe como primer contacto con una persona en riesgo activo.

El protocolo busca unificar criterios de atención y coordinar una respuesta oportuna para salvar vidas ante este tipo de emergencias.

El protocolo del Gobierno busca unificar criterios de atención y coordinar una respuesta ante este tipo de emergencias. Pexels

¿En qué consiste la nueva guía?

El manual abarca directrices operativas divididas en varios ejes principales:

Pautas para la primera respuesta

Guía paso a paso sobre cómo abordar, escuchar e intervenir con una persona en crisis sin prejuicios y respetando su dignidad.

Identificación y valoración del riesgo:

Herramientas para clasificar si la persona presenta ideación o un intento de suicidio en curso.

El manueal del Gobierno es un instrumento técnico-normativo diseñado para orientar la actuación de socorristas, personal sanitario y la ciudadanía. Pexels

Derivación y seguimiento

Coordinación directa con los servicios de salud pública para garantizar atención psicológica y psiquiátrica inmediata.

Articulación comunitaria

Estrategia para involucrar a instituciones educativas, familias y gobiernos locales en la prevención integral.

Cifras de la salud mental en Ecuador

La presentación de esta herramienta responde a los datos oficiales registrados durante 2025, según el Ministerio de Salud:

925 fallecimientos por suicidio fueron reportados por la Policía Nacional.

por suicidio fueron reportados por la Policía Nacional. 15 800 atenciones brindó el MSP por comportamientos relacionados con el suicidio.

Entre lo que se detaca el manuela está escuchar e intervenir con una persona en crisis sin prejuicios y respetando su dignidad. Pexels

De acuerdo con la cartera de Estado, esas atenciones, 8 913 casos correspondieron a ideación suicida y 6 887 a intentos de suicidio ejecutados.

El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, enfatizó sobre el manual que "pedir ayuda no es una señal de debilidad".

Asimismo, la vicepresidenta, María José Pinto, destacó que este proyecto se alinea con iniciativas iberoamericanas en materia de salud mental en conjunto con la OEI y el Vaticano.