Gobierno presentó nuevo manual de prevención del suicidio en Ecuador: ¿en qué consiste?
El Ministerio de Salud Pública y la Vicepresidencia presentaron una guía técnica para estandarizar la primera atención a personas en situaciones de crisis de salud mental.
Gobierno presentó nuevo manual de prevención del suicidio en Ecuador.
Pexels
Compartir
Actualizada:
20 sep 2026 - 16:08
El Gobierno Nacional presentó oficialmente el "Manual para la Primera Intervención en Intentos de Suicidio".
Se trata de un instrumento técnico-normativo diseñado para orientar la actuación de socorristas, personal sanitario y la ciudadanía que actúe como primer contacto con una persona en riesgo activo.
El protocolo busca unificar criterios de atención y coordinar una respuesta oportuna para salvar vidas ante este tipo de emergencias.
¿En qué consiste la nueva guía?
El manual abarca directrices operativas divididas en varios ejes principales:
Pautas para la primera respuesta
Guía paso a paso sobre cómo abordar, escuchar e intervenir con una persona en crisis sin prejuicios y respetando su dignidad.
Identificación y valoración del riesgo:
Herramientas para clasificar si la persona presenta ideación o un intento de suicidio en curso.
Derivación y seguimiento
Coordinación directa con los servicios de salud pública para garantizar atención psicológica y psiquiátrica inmediata.
Articulación comunitaria
Estrategia para involucrar a instituciones educativas, familias y gobiernos locales en la prevención integral.
Cifras de la salud mental en Ecuador
La presentación de esta herramienta responde a los datos oficiales registrados durante 2025, según el Ministerio de Salud:
- 925 fallecimientos por suicidio fueron reportados por la Policía Nacional.
- 15 800 atenciones brindó el MSP por comportamientos relacionados con el suicidio.
De acuerdo con la cartera de Estado, esas atenciones, 8 913 casos correspondieron a ideación suicida y 6 887 a intentos de suicidio ejecutados.
El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, enfatizó sobre el manual que "pedir ayuda no es una señal de debilidad".
Asimismo, la vicepresidenta, María José Pinto, destacó que este proyecto se alinea con iniciativas iberoamericanas en materia de salud mental en conjunto con la OEI y el Vaticano.
Compartir