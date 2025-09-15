Rescatan a dos personas en Quito en el sector del Paso de la Muerte, en el Rucu Pichincha

Bomberos de Quito rescatan a dos personas extraviadas en el Rucu Pichincha

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este lunes 15 de septiembre del 2025 el hallazgo de dos personas reportadas como desaparecidas en la montaña.

Según narró Bomberos, la noche de ayer el organismo recibió una alerta a través de una llamada al 9-1-1 de dos personas extraviadas en el sector del Paso de la Muerte, en el Rucu Pichincha.

El Cuerpo de Bomberos desplegó personal para empezar con la búsqueda y rescate de las personas.

Tras varias horas de búsqueda en condiciones de difícil acceso, el personal de rescate en alta montaña logró localizar a un hombre y una mujer, quienes se encontraban en buenas condiciones de salud.

Tras ponerlos a buen recaudo las dos personas fueron acompañados y valorados para constatar su estado de salud.

El Cuerpo de Bomberos recordó a los ciudadanos que si van a la montaña, recordar siempre ir acompañado, llevar el equipo adecuado, avisar tu ruta y respetar los horarios seguros de ascenso y descenso.

Tomar medidas de prevención evitan incidentes y pueden salvar vidas.