Bomberos de Quito sofocaron un incendio estructural este lunes 8 en recicladora de Guamaní

Incendio estructural en recicladora en el sur de Quito, en el sector de Guamaní.

Bomberos de Quito controlaron y sofocaron un incendio estructural al interior de una recicladora en el sector de Guamaní, en el sur de Quito.

Así lo informó la entidad en su cuenta de X, donde compartió el trabajo de los bomberos tras controlar las llamas y realizar labores de enfriamiento.

El suceso se reportó la tarde este lunes 8 de septiembre del 2025 y en imágenes se observa como las llamas consumieron parte de la estructura del lugar.

Con maquinaria pesada los bomberos removieron escombros y con equipo especial descartaron focos que podrían reavivar las llamas.

Según reportó la misma institución no hubo personas heridas, solo daños materiales.