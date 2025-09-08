La Ruta Viva tendrá cierres viales por mantenimiento del 8 al 11 de septiembre; ¿horarios?

Desde este lunes se realizarán trabajos de mantenimiento en la Ruta Viva

Desde la noche de este lunes 8 hasta el jueves 11 de septiembre del 2025, se ejecutarán trabajos de mantenimiento vial en la Ruta Viva, por lo que se ejecutarán cierres viales, indicó el Municipio de Quito.

El cierre vial será en el tramo de conexión del intercambiador de la Ruta Viva con la avenida Simón Bolívar, en sentido sur – norte.

Para la ejecución de estas labores, los cierres serán totales y en jornada nocturna, de 21:00 a 05:00, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y de los equipos técnicos que intervendrán en el sitio.

Se ha coordinado con Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para orientar a los conductores durante el cierre, a fin de minimizar las molestias a la ciudadanía.

Estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento vial que impulsa el Municipio de Quito para asegurar el tránsito y prolongar la vida útil de las vías principales de la ciudad, beneficiando diariamente a miles de quiteños que utilizan esta ruta estratégica de conexión entre los valles y la capital.