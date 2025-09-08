Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Alerta del Inamhi por fuertes vientos en el callejón Interandino durante cuatro días

Desde este martes 9 de septiembre hasta el viernes 12 se recomienda tomar precauciones por el incremento en la velocidad de los vientos. 

El Inamhi advierte fuertes vientos desde este 9 de septiembre.

Tomado de redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

08 sep 2025 - 18:04

Unirse a Whatsapp

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por la presencia de ráfagas de viento a gran velocidad en la Sierra debido a "diferencias de temperatura y presión atmosférica entre la Amazonía y el Litoral que generan un gradiente de presión marcado en la Sierra".

Asimismo, el Inamhi indicó que "la topografía andina y el calentamiento diurno intensificarán este fenómeno", advierte.  La alerta estará vigente para todo el callejón Interandino desde este martes 9 de septiembre hasta el viernes 12, especialmente en las zonas de media y alta montaña.

Entre las principales recomendaciones está cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y sombrillas grandes. También se recomienda retirar las macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle por el incremento en la velocidad del viento.  

Ante esta amenaza natural también se recomienda evitar realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales y forestales. Esto podría generar incendios forestales en zonas de alta montaña.  

Te puede interesar