Alerta del Inamhi por fuertes vientos en el callejón Interandino durante cuatro días

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por la presencia de ráfagas de viento a gran velocidad en la Sierra debido a "diferencias de temperatura y presión atmosférica entre la Amazonía y el Litoral que generan un gradiente de presión marcado en la Sierra".

Asimismo, el Inamhi indicó que "la topografía andina y el calentamiento diurno intensificarán este fenómeno", advierte. La alerta estará vigente para todo el callejón Interandino desde este martes 9 de septiembre hasta el viernes 12, especialmente en las zonas de media y alta montaña.

Entre las principales recomendaciones está cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y sombrillas grandes. También se recomienda retirar las macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle por el incremento en la velocidad del viento.

Ante esta amenaza natural también se recomienda evitar realizar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales y forestales. Esto podría generar incendios forestales en zonas de alta montaña.