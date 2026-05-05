Revisión Técnica Vehicular: Placas terminadas en 4 deben matricularse en mayo

Vehículos con placa terminada en 4 inician matriculación en mayo.

Los ciudadanos cuya placa vehicular termine en 4 deben realizar obligatoriamente la revisión técnica vehicular (RTV) y matriculación en mayo.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indica que cuenta con seis centros que atienden previa cita de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, y los sábados de 08:00 a 12:00.

Vehículos rechazados tendrán un plazo adicional de 45 días

Según la AMT, los ciudadanos que no aprueben la revisión en el primer intento, contarán con un plazo de 45 días para una segunda presentación sin costo adicional.

En esta segunda oportunidad se verificarán unicamente aspectos que motivaron el rechazo.

En Quito, un vehículo puede presentarse hasta cinco veces a la revisión. Sin embargo, a partir de la cuarta revisión no podrá circular hasta aprobar el proceso.