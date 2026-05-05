Clausuran hostal en Carcelén que operaba como casa de citas clandestina

Establecimiento que funcionaba como casa de citas fue clausurado en Quito.

Un hostal ubicado en Carcelén, norte de Quito, fue clausurado por funcionar como casa de citas clandestinas.

De acuerdo con las autoridades, el lugar era utilizado para actividades sexuales clandestina bajo la fachada de hospedaje.

El lugar se ubicaba frente a un hospital del sector.

Trabajadoras sexuales entregaban comisión al hostal

Según la información, existía un acuerdo económico entre la administradora del lugar y las trabajadoras sexuales, quienes entregaban una comisión por cada encuentro.

“Al llegar al establecimiento, verificamos que contaba con permisos de funcionamiento para hostal. Sin embargo, al constatar que se desarrollaba una actividad distinta, iniciamos la sanción”, indicaron las autoridades.

En los que va del año, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha sancionado a 12 hostales que operaban sin permisos, en la clandestinidad o por uso indebido.