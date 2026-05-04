Bus se impacta contra una vivienda en el sur de Quito y deja un fallecido

Un bus de pasajeros se impactó contra una vivienda en el sur de Quito

Un siniestro de tránsito se registró, la noche de este lunes 4 de mayo de 2026, en el sector Venceremos de Turubamba, en el sur de Quito. Una persona falleció.

Según los primeros reportes, un bus de pasajeros se estrelló contra una vivienda. En imágenes se ve como la fachada de una casa quedó destruida.

Tras la impacto, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al sitio para atender la emergencia. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el hecho dejó una persona fallecida.

El choque generó alarma entre los moradores del sector. Equipos de socorro y personal de tránsito trabajan en la zona para retirar el vehículo.

Además, los Bomberos brindaron atención prehospitalaria a una persona herida. Las causas de este siniestro están en investigación.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro ocurrió en la calle S48B y Línea Férrea. Por lo ocurrido, se registra un cierre vial sobre la S48B, sentido: oriente-occidente.