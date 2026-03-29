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Quito

Cámara de seguridad capta un accidente múltiple en la av. Maldonado, sur de Quito

Cinco vehículos livianos, un bus y un camión estuvieron involucrados en el incidente que dejó como saldo 4 personas heridas.

Un bus urbano sin frenos, se impactó contra cinco vehículos livianos y un camión, en la av. Pedro Vicente Maldonado, sur de Quito. 4 personas resultaron heridas.

Cuenta de X @BomberosQuito

Autor

Edwing Encalada

Actualizada:

29 mar 2026 - 10:25

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Un bus urbano que se quedó sin frenos, provocó un choque múltiple en la av. Pedro Vicente Maldonado, sur de Quito. Una cámara de seguridad que estaba instalada cerca del lugar, captó el siniestro ocurrido la mañana del sábado 28 de marzo de 2026, en el cual se reportaron cuatro personas heridas.  

El Cuerpo de Bomberos de Quito que atendió la emergencia en Guajaló, señaló que en el incidente estuvieron involucrados cinco vehículos livianos, un bus y un camión.

  • Cuatro personas heridas por el colapso de una loza en Tumbaco

“Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria oportuna a cuatro personas”, reportó la institución de los 'casacas coloradas'.

Debido al siniestro, la av. Pedro Vicente Maldonado quedó parcialmente habilitada en el sentido sur - norte la mañana del sábado.

Los Bomberos de Quito recomiendan conducir con precaución, revisar periódicamente el sistema mecánico de frenos de los vehículos y respetar las leyes de tránsito para evitar percances similares.

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