Una persona fallece tras siniestro de tránsito en el sur de Quito

Tres vehículos, en el sector de Pacarillacta, sur de Quito.

Un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este sábado dejó una persona fallecida en el sector de Pacarillacta, en el sur de Quito.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Quito, el incidente involucró a tres vehículos y movilizó a equipos de emergencia hasta el lugar.

Tras el impacto, tres personas resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos en el sitio.

Las autoridades no han detallado hasta el momento la gravedad de las lesiones ni las posibles causas del siniestro.