Caos vehicular y heridos tras siniestro en la Eloy Alfaro este jueves 27 de noviembre del 2025

Dos vehículos están involucrados en la emergencia vial. La circulación en la avenida Eloy Alfaro está parcialmente habilitada este jueves. 

Caos vehicular en la av. Eloy Alfaro por siniestro de tránsito

Bomberos de Quito

Redacción Teleamazonas.com

27 nov 2025 - 08:38

Un fuerte choque se registró en la avenida Eloy Alfaro, norte de Quito, la mañana de este jueves 27 de noviembre del 2025. La emergencia provocó cierres viales parciales y una fuerte congestión

Dos vehículos estuvieron involucrados en el siniestro de tránsito. Cinco vehículos y 16 miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito se desplegaron en el lugar para atender a las personas afectadas. 

De acuerdo al reporte preliminar, cuatro personas se encuentran heridas y fueron atendidas por paramédicos. Además, la avenida Eloy Alfaro se encuentra parcialmente habilitada en ambos sentidos.

Los vehículos quedaron varados en el cruce entre la avenida Eloy Alfaro y Antonio Basantes. Los agentes de tránsito se encuentran recopilando versiones para determinar al responsable. 

