Estas son las causas por las que dejó de funcionar el Metro de Quito

El sistema de transporte Metro de Quito no está funcionando este lunes 20 de abril del 2026.

El Metro de Quito informó que la suspensión temporal del servicio este lunes 20 de abril del 2026, debido a una incidencia técnica en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central.

Según el reporte oficial, la falla afecta sistemas clave como la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en estaciones, los cuales presentan intermitencias que impiden garantizar condiciones seguras para la operación del sistema.

Falla detectada en la madrugada

El equipo técnico del Metro recibió alertas de caída de los enlaces desde las 02:30. Desde ese momento, personal especializado trabaja de forma continua en la recuperación y estabilización de los sistemas.

Suspensión preventiva del servicio

Ante esta situación, se decidió suspender la operación comercial como medida preventiva, hasta restablecer completamente las condiciones de seguridad para los usuarios.

De manera paralela, se activaron protocolos de verificación junto con equipos técnicos para evaluar de forma integral el origen de la incidencia, indicó la empresa.

Usuarios deben tomar rutas alternas

La empresa solicitó a la ciudadanía utilizar medios de transporte alternativos mientras se normaliza el servicio.

El Metro de Quito no ha informado un tiempo estimado para la reanudación de las operaciones, mientras continúan los trabajos técnicos.