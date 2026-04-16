Metro de Quito adjudicó contrato de mantenimiento por USD 62,1 millones

El contrato de mantenimiento del Metro de Quito fue adjudicado por más de 62 millones de dólares.

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) adjudicó el contrato para el mantenimiento integral del sistema ferroviario al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, integrado por empresas de Francia, Panamá y Ecuador.

El contrato tendrá una vigencia de cinco años y un presupuesto de USD 62,1 millones, lo que representa un ahorro superior a los USD 10 millones frente al monto referencial previsto.

Alcance del mantenimiento del Metro de Quito

El contrato contempla servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura, superestructura, sistemas electromecánicos y telecomunicaciones (ISET), considerados claves para la operación segura del sistema.

En el componente de infraestructura se incluyen talleres y cocheras, 15 salidas de emergencia, 13 pozos de bombeo y sistemas de compuertas antitormenta y cortafuego.

En cuanto a la superestructura, el mantenimiento abarca más de 22 kilómetros de túneles, una playa de 26 vías en talleres, carriles y sistemas asociados como la lubricación de rieles.

Sistemas clave para la operación

El contrato también incluye la atención de sistemas electromecánicos, como ventilación, protección contra incendios y señalética en túneles, así como el mantenimiento de telecomunicaciones.

En este último ámbito se contemplan subsistemas de control de estaciones, telefonía, circuito cerrado de televisión, megafonía, radio TETRA, conectividad a internet e información al usuario.

Garantía de continuidad del servicio

Hasta la firma del contrato, estas labores han sido ejecutadas por personal técnico de la empresa pública, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio bajo estándares de calidad y seguridad.

Con esta adjudicación, el Metro de Quito busca fortalecer la operación del sistema de transporte subterráneo y asegurar su funcionamiento eficiente a mediano plazo.