Federación Médica rechaza acusaciones de Daniel Noboa sobre la prescripción de medicamentos

Médicos responden a Noboa y exigen soluciones para el desabastecimiento

La Federación Médica Ecuatoriana y el Colegio Médico Provincial del Guayas rechazaron las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien afirmó que algunos médicos y funcionarios recetarían deliberadamente medicamentos sin stock para presionar al Estado a comprar productos de determinados laboratorios.

El presidente realizó estas declaraciones el 18 de septiembre de 2026, durante una entrevista radial.

Según su versión, existirían casos en los que, pese a tener varias alternativas para tratar una enfermedad, se prescribe un medicamento que no está disponible en el sistema público, con el objetivo de generar presión para su adquisición.

Noboa también sostuvo que el abastecimiento nacional supera actualmente el 60% y que el Gobierno busca llegar al 70% en octubre.

Médicos rechazan que se les responsabilice

La Federación Médica Ecuatoriana respondió este lunes 21 de septiembre y rechazó que los profesionales sean responsabilizados por la falta de medicamentos.

El gremio sostuvo que los médicos no compran los fármacos, no administran las bodegas ni deciden los procesos de adquisición, y que las recetas responden al criterio científico, clínico y ético de cada profesional.

El gremio también cuestionó la idea de que un médico pueda cambiar una receta únicamente porque otro medicamento sí esté disponible.

Según su pronunciamiento, no todos los tratamientos pueden sustituirse de manera indistinta, pues la prescripción depende de las características y necesidades de cada paciente.

“Pacientes y médicos no somos enemigos”

La Federación señaló que la falta de medicamentos afecta directamente a quienes deben recorrer distintos establecimientos para encontrar sus tratamientos o comprar los productos por cuenta propia.

Mencionó especialmente a adultos mayores, pacientes con tratamientos permanentes y familias que deben asumir gastos adicionales.

El Colegio Médico Provincial del Guayas también rechazó los señalamientos y sostuvo que la compra, almacenamiento y distribución de medicamentos corresponden al sistema público de salud.

El gremio pidió centrar la discusión en el abastecimiento y en las soluciones para los pacientes.