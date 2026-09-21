Incendio provoca columna de humo en el sector de La Merced, en Quito 

Un incendio se registra en la parroquia La Merced la tarde de este lunes 21 de septiembre de 2026.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito informó que una columna de humo se registró la tarde de este lunes 21 de septiembre de 2026, en el sector de al Merced.

De acuerdo con la entidad municipal, el incendio se regitra en la Comuna de San Francisco de Baños, sobre las faldas del cerro Ilaló.

“Nuestro equipo ya se encuentra en el lugar realizando labores de control del fuego para evitar su propagación”. Bomberos de Quito.

Esta nueva emergencia se registra luego de que durante cinco días Bomberos y las autoridades municipales han estado trabajando para sofocar el incendio en el cerro Casitagua, al norte de la capital.

Provocar incendios es penalizado

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de incendios forestales y de vegetación con una pena de uno a tres años, según está tipificado en el artículo 246.