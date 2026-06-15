Investigan choque de un bus en el norte de Quito este lunes

La Secretaría de Movilidad inició una investigación por el choque de un bus contra un predio privado.

Las autoridades investigan el choque de un bus de pasajeros contra un predio privado en el norte de Quito, la mañana de este lunes 15 de junio de 2026.

La Secretaría de Movilidad indicó que investiga las causas del siniestro registrado en las calles Versalles y Bartolomé de Las Casas.

Un bus de pasajeros chocó contra un predio privado y dejó una persona herida.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó cierres viales en el sitio mientras se atendía la emergencia.

Ahora, la Secretaría de Movilidad informó que solicitará a la operadora la documentación respectiva en el plazo de los próximos 10 días, de acuerdo a la ley.

Asimismo, se revisará la información del parte elaborado por la AMT al momento del siniestro.

También se revisará que tanto la operadora como el conductor mantengan el cumplimiento de sus obligaciones.

En caso de que se hallen incumplimientos o responsabilidades administrativas, se remitirá a la siguiente instancia para las sanciones respectivas.

De acuerdo con la normativa municipal, las sanciones administrativas pueden alcanzar hasta ocho salarios básicos, según la infracción.