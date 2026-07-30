El Ejército rescató a una adolescente desaparecida hace dos meses en Quito

Una menor fue rescatada durante un operativo militar ejecutado en el sur de Quito

Una adolescente de 16 años, que había sido reportada como desaparecida desde hace dos meses, fue recuperada durante una operación ejecutada por el Ejército ecuatoriano en el sector de La Michelena, al sur de Quito.

El operativo se desarrolló este 30 de julio de 2026 como parte de las acciones del Bloque de Seguridad para combatir a las organizaciones delictivas que operan en la capital.

Durante la intervención, los militares también aprehendieron a un presunto integrante del grupo organizado Los Lobos, quien era investigado por su supuesta participación en actividades relacionadas con secuestro y reclutamiento de menores de edad.

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El sospechoso, de 18 años, fue entregado a las autoridades judiciales para el inicio de las investigaciones. Según el Ejército, la menor estaba presuntamente secuestrada por el sospechoso cuando se realizó el operativo.

Luego del operativo, la joven fue entregada a la Policía (Dinapen) para chequeos médicos y su reencuentro con su familia.