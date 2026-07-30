Mellizos ecuatorianos destacan en Japón con medallas en competencia mundial de matemáticas

Los mellizos ecuatorianos Lucas y Martín Valcárcel, estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Bilingüe Delfos, representaron a Ecuador en la final del World Mathematics Invitational (WMI) 2026, realizada en Japón el 19 julio del 2026, donde consiguieron cuatro reconocimientos tras competir con delegaciones de 32 países.

El colegio destacó el logro académico de ambos estudiantes y agradeció la difusión realizada por medios de comunicación, al considerar que este tipo de historias inspiran a más niños y jóvenes a desarrollar su talento en las matemáticas.

Cuatro reconocimientos para Ecuador

Lucas obtuvo la medalla de oro en la categoría WMI Mini Math Creative Competition 2026, una competencia enfocada en resolver problemas reales mediante herramientas matemáticas.

Martín, por su parte, consiguió una medalla de bronce en la competencia numérica del grado 9 y recibió un Merit Award en la prueba de creatividad.

Ambos clasificaron al campeonato tras superar la fase nacional e integrar la delegación ecuatoriana.

Una pasión que nació en casa

Los hermanos, de 15 años, forman parte del Club de Matemáticas de su institución desde octavo de básica.

Desde entonces participaron de manera constante en concursos nacionales e internacionales.

Según contaron, estudiar juntos les permitió desarrollar nuevos métodos para resolver problemas y fortalecer sus habilidades antes de llegar a la competencia mundial.

El director del área de Matemáticas de la Unidad Educativa Bilingüe Delfos, Andrés Vizueta, explicó que la preparación incluyó teoría de números, geometría, combinatoria y el análisis de pruebas de ediciones anteriores del WMI.

Un logro que inspira a nuevas generaciones

La Unidad Educativa Bilingüe Delfos señaló que este resultado refleja el compromiso de sus docentes, el acompañamiento de las familias y el trabajo desarrollado en los Clubes de Matemáticas.

Tras su participación en Japón, ambos estudiantes planean continuar su formación académica y seguir participando en competencias internacionales.