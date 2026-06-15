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Quito

Arranca inscripción para sorteo de cupos en la educación municipal de Quito para el ciclo 2026-2027

Entre el 15 y 17 de junio de 2026 estarán abiertas las inscripciones para el sorteo de cupos a escuelas y colegios municipales de Quito. 

Los aspirantes a la educación municipal podrán inscribirse hasta el miércoles 17 de junio.

Quito Informa

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

15 jun 2026 - 12:00

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Desde las primeras horas de este lunes 15 de junio, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Municipio de Quito habilitó oficialmente su plataforma digital para el proceso de inscripciones extraordinarias del año lectivo 2026-2027.

Para este ciclo, el sistema educativo municipal ofrece un total de 1 409 cupos habilitados, distribuidos en diferentes niveles de educación general básica y bachillerato.

El trámite es completamente gratuito y se realiza de manera virtual a través de la página oficial de Educación Quito, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar la transparencia del proceso. 

Las inscripciones permanecerán abiertas únicamente hasta el miércoles 17 de junio.

Requisitos para la inscripción

Para la inscripción, es necesario contar con:

  • Cédulas: Tanto del representante como del aspirante.
  • Planilla de luz: Correspondiente a marzo, abril o mayo de 2026 para validar el código único eléctrico nacional (CUEN).
  • Zonificación: El domicilio debe estar dentro de un radio de 2 km de la institución elegida o en la misma parroquia rural.
  • Correo electrónico: Activo y con capacidad suficiente.

Paso a paso para inscribirse 

El registro se realiza exclusivamente a través del portal de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte o el portal PAM, siguiendo estos pasos: 

  • Ingrese a la plataforma, acepte términos y digite la cédula del aspirante.
  • Ingrese información del representante, código de luz y seleccione la institución educativa.
  • Evite duplicar postulaciones para no anular el proceso.
  • Seleccione el grupo de participación (general, vulnerabilidad, etc.) y guarde el comprobante en PDF.

El sorteo público se llevará a cabo el 19 de junio de 2026. Si el aspirante resulta favorecido, la matrícula se formalizará del 23 al 30 de junio de 2026.

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