Arranca inscripción para sorteo de cupos en la educación municipal de Quito para el ciclo 2026-2027

Los aspirantes a la educación municipal podrán inscribirse hasta el miércoles 17 de junio.

Desde las primeras horas de este lunes 15 de junio, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Municipio de Quito habilitó oficialmente su plataforma digital para el proceso de inscripciones extraordinarias del año lectivo 2026-2027.

Para este ciclo, el sistema educativo municipal ofrece un total de 1 409 cupos habilitados, distribuidos en diferentes niveles de educación general básica y bachillerato.

El trámite es completamente gratuito y se realiza de manera virtual a través de la página oficial de Educación Quito, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar la transparencia del proceso.

Las inscripciones permanecerán abiertas únicamente hasta el miércoles 17 de junio.

Requisitos para la inscripción

Para la inscripción, es necesario contar con:

Cédulas: Tanto del representante como del aspirante.

Tanto del representante como del aspirante. Planilla de luz: Correspondiente a marzo, abril o mayo de 2026 para validar el código único eléctrico nacional (CUEN).

Correspondiente a marzo, abril o mayo de 2026 para validar el código único eléctrico nacional (CUEN). Zonificación: El domicilio debe estar dentro de un radio de 2 km de la institución elegida o en la misma parroquia rural.

El domicilio debe estar dentro de un radio de 2 km de la institución elegida o en la misma parroquia rural. Correo electrónico: Activo y con capacidad suficiente.

Paso a paso para inscribirse

El registro se realiza exclusivamente a través del portal de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte o el portal PAM, siguiendo estos pasos:

Ingrese a la plataforma, acepte términos y digite la cédula del aspirante.

Ingrese información del representante, código de luz y seleccione la institución educativa.

Evite duplicar postulaciones para no anular el proceso.

Seleccione el grupo de participación (general, vulnerabilidad, etc.) y guarde el comprobante en PDF.

El sorteo público se llevará a cabo el 19 de junio de 2026. Si el aspirante resulta favorecido, la matrícula se formalizará del 23 al 30 de junio de 2026.