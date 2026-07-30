César Farías desmiente su salida de Barcelona SC y ratifica su continuidad en el banquillo

El director técnico venezolano, César Farías, salió al paso de los rumores que aseguraban su virtual desvinculación de Barcelona Sporting Club tras la reciente caída frente a Liga de Quito.

Frente a las versiones periodísticas que daban por hecho un acuerdo mutuo para rescindir su contrato, el entrenador fue enfático al declarar que no ha presentado ninguna renuncia ni tiene previsto abandonar el proyecto deportivo en este momento de la temporada.

Durante sus declaraciones, Farías subrayó que su compromiso con la institución permanece intacto y que los periodos de crisis de resultados forman parte del fútbol profesional.

El estratega señaló que en su contrato existen cláusulas claras de rescisión que ambas partes deben respetar en caso de tomar una decisión drástica, pero recalcó que actualmente se enfoca en trabajar para revertir el momento futbolístico que atraviesa el primer equipo.

En la interna del club torero, la directiva encabezada por la dirigencia actual no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme la salida del estratega ni el nombramiento de un cuerpo técnico interino.

A pesar del descontento expresado por un sector de la hinchada ante el rendimiento reciente, la cúpula directiva se mantiene evaluando el desempeño del plantel sin haber formalizado una ruptura contractual con el estratega venezolano.

Con esta postura, el cuerpo técnico liderado por Farías mantiene la planificación habitual de entrenamientos en las instalaciones del club para afrontar los siguientes compromisos oficiales.

El enfoque inmediato se centra en corregir los errores defensivos y la falta de efectividad de cara al gol, aspectos puntuales que afectaron el desempeño del equipo en los últimos duelos del campeonato local y la Copa Ecuador.

La ratificación de Farías busca devolver la estabilidad al camerino del 'Ídolo del Astillero' antes de entrar a la fase decisiva de la competencia.

El estratega venezolano confía en que la calidad individual del plantel y el ajuste en el esquema táctico permitirán recuperar la senda de la victoria y mantenerse en la pelea por los objetivos trazados a inicio de año.