Cierres viales por competencia atlética en Quito este domingo 26 de octubre de 2025

La AMT aplicará cierres viales cerca del estadio de la Liga de Quito.

Las calles cerca del estadio de la Liga Deportiva Universitaria (LDU) estarán cerradas la mañana de este domingo 26 de octubre de 2025 por una competencia atlética.

La competencia atlética Liga 10k se llevará a cabo a lo largo de la avenida Amazonas, luego por la avenida De la Prensa y la calle Gustavo Lemos, para terminar en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales de 06:00 a 10:00 y la circulación se habilitará conforme se termine la carrera.

Los cierres viales serán:

Av. Amazonas, carriles norte - sur (desde la av. Eloy Alfaro hasta la av. De la Prensa).

Av. De la Prensa, carriles norte - sur (desde la av. Amazonas hasta la calle Gustavo Lemos).

Calle Gustavo Lemos, sentido occidente - oriente (desde la av. De la Prensa hasta el Estadio Rodrigo Paz Delgado).

La AMT recomendó tomar rutas alternas: