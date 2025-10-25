Bus chocó contra más de una decena de vehículos en Cuenca; conductor en estado etílico

Un bus chocó contra más de una decena de vehículos en Cuenca.

Un bus chocó contra al menos 11 vehículos en la parroquia Baños, Cuenca, la noche del viernes 24 de octubre de 2025. Dos personas resultaron heridas.

El choque múltiple ocurrió en la avenida Ricardo Durán y dejó dos personas heridas. El bus impactó contra nueve automóviles y dos motocicletas.

El conductor del bus estaba en estado etílico cuando ocurrió el siniestro. La prueba de alcotest dio 3,06 grados por litro de sangre.

El límite permitido en Ecuador es 0,3 grados por litro de sangre. Por lo que el conductor fue detenido.

El siniestro quedó registrado en videos de cámaras de vigilancia pública. Allí se observa al bus avanzando hasta impactar contra varios vehículos.

Pero el bus no se detuvo. Dio retro y volvió a avanzar golpeando a otros vehículos hasta impactar a un poste de alumbrado público, donde finalmente se detuvo.

La empresa de movilidad de Cuenca (Emov Ep) informó que el vehículo fue retenido y se abrió en su contra un proceso por la contravención y un delito penal por el choque múltiple.

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, conducir con más de 0,3 g/l es una infracción que se sanciona con cárcel y pérdida de puntos en la licencia.