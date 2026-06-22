Clausuran en Quito un prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de un spa

La AMC clausuró un prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de un spa en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un prostibulo que funcionaba bajo la fachada de un spa. El establecimiento clandestino funcionaba en una vivienda adaptada en un barrio residencial del sector de La Y, en el norte de Quito.

Según el Municipio de Quito, la presunta casa de citas se promocionaba mediante aplicaciones de mensajería instantánea y ofrecía supuestos masajes terapéuticos, cuyos costos variaban entre USD 20 y USD 80. El servicio incluía encuentros sexuales al finalizar la atención.

Clausuran dos glampings en Puembo

“En los primeros seis meses de 2026, hemos clausurado 21 establecimientos de este tipo, alcanzando ya el 75% de todas las clausuras registradas el año pasado a clubes nocturnos, cabarets, casas de citas, prostíbulos, entre otros”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

Chiriboga recordó que, entre las causas más frecuentes de clausura en este tipo de establecimientos, constan el funcionamiento clandestino, condiciones insalubres, expendio o consumo de drogas y actividades económicas no autorizadas.

El Código Municipal establece que los responsables de estos negocios, al tratarse de actividades consideradas dentro de la categoría III, podrían enfrentar sanciones de hasta 15 salarios básicos unificados, es decir, multas que superan los USD 7 000.