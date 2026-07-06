Gobierno de Paraguay repudia declaraciones racistas de una senadora en contra de Mbappé

El delantero francés número 10, Kylian Mbappé, participa en una sesión de entrenamiento en la Universidad Bentley de Waltham, cerca de Boston, el 6 de julio de 2026,

El Gobierno de Paraguay repudió este lunes expresiones de una senadora opositora que pronunció insultos contra el ídolo del fútbol francés Kylian Mbappé, tras la eliminación del equipo paraguayo de la Copa del Mundo a manos del conjunto europeo.

"Las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve", sostuvo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"De ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo", aclaró la Cancillería.

La política opositora, de 61 años, perteneciente a la primera minoría opositora partido Liberal, trató a Mbapppé de "Camerunés colonizado fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo" en su cuenta de la red X.

En varias publicaciones la senadora insultó a Mbapppé, quien rechazó el saludo al arquero de Paraguay Orlando Gill al terminar el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo y que finalizó 1 a 0 para "les Bleus".

En otro mensaje lo trató de "bruto" e hizo alusión a "chimpancés". Lejos de guardar silencio, Mbappé reaccionó con dureza en sus redes sociales.

El Gobierno de Paraguay reafirmó su solidaridad con los que se vieron afectados por tales declaraciones y expresó "su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia".

En 2020, la legisladora fue suspendida 2 meses sin salario por exabruptos contra sus colegas del oficialista partido Colorado a quienes acusó de haber llegado a sus bancas "con dinero sucio".

Denuncia ante la fiscalía

Kylian Mbappé calificó de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista tras la derrota (1-0) de Paraguay frente a Francia el pasado sábado en los octavos de final del Mundial 2026.

"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje en X.

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", añadió.

"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el delantero madridista. Francia eliminó del Mundial a Paraguay el pasado sábado por 1-0, gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

Al término del encuentro, Mbappé, muy caliente por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista galo con propósitos racistas: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!", escribió en un mensaje.

Denuncia ante la fiscalía

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", añadió en otro.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió a las críticas del futbolista y calificó de "abyectas e inaceptables" las palabras de Amarillo.

"Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", añadió la FFF en su comunicado.

Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que los comentarios de Amarilla "son delictivos y condenables".

"Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF procede a un señalamiento a la fiscalía con el fin de una persecución judicial", añadió.

El caso alcanzó también una dimensión política.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, motró su apoyo a Mbappé y a los Bleus "frente a los ataques racistas" e indicó que su homólogo paraguayo, Santiago Peña, le escribió para "condenar" las palabras de la senadora.

El gobierno paraguayo también emitió un comunicado en X en el que "deplora y rechaza" las expresiones de Amarilla, que "son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve".