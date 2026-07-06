¿Cómo operaba la red de corrupción por la que fue detenido el alcalde de Machala?

El Alcalde de Machala fue detenido durante allanamientos ejecutados por la Policía y Fiscalía en El Oro.

Tras cuatro allanamientos en inmuebles e instituciones de El Oro, la Policía Nacional detuvo a tres personas presuntamente vinculadas en una estructura que habría utilizado recursos públicos para incrementar de manera injustificada su patrimonio.

En ese operativo denominado 'Muralla', fue detenido el alcalde de Machala, Darío Macas, investigado por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

El Ministerio del Interior informó, este lunes 6 de julio de 2026, que los recursos obtenidos habrían sido canalizados y ocultados mediante empresas fachada presuntamente relacionadas con su círculo cercano.

"Las diligencias permitieron identificar un incremento patrimonial que sería injustificado y que presuntamente, habría sido ocultado a través de estas empresas", señaló la Cartera de Estado.

Según la investigación, iniciada en junio de 2026 por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se presume que el Alcalde de Machala y su esposa habrían incrementado, de forma injustificada, su patrimonio en aproximadamente 6 millones de dólares, entre 2019 y 2025.

Alcalde de Esmeraldas fue detenido por lavado de activos

Las investigaciones también determinarían que algunas de estas compañías no desarrollarían actividades reales y habrían sido utilizadas para encubrir el origen de los recursos.

Durante los allanamientos se levantaron indicios como teléfonos, documentación, registros financieros y dinero en efectivo.

Según el Ministerio del Interior, las evidencias recopiladas apuntan a la existencia de un presunto esquema de corrupción que habría operado desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala y varias de sus empresas públicas.

Las pesquisas señalan que se habría registrado "simulación de transferencias societarias, utilización de consorcios fachada y direccionamiento de fondos públicos hacia personas del entorno del principal investigado".