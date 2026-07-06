EN VIVO I Estados Unidos vs. Bélgica: Balogun titular en el juego de octavos del Mundial

Estados Unidos vs. Bélgica - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EE. UU. - 6 de julio de 2026. Jugadores de Bélgica durante el calentamiento previo al partido.

El delantero Folarin Balogun será titular con Estados Unidos frente a Bélgica en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 el lunes (00H00 GMT del martes), después de la FIFA dejó sin sanción su tarjeta roja tras la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

El máximo goleador de la selección coanfitriona en el Mundial (3 goles) fue incluido por el técnico Mauricio Pochettino en el once inicial, pese a que fue expulsado en la ronda anterior, y liderará el ataque de Estados Unidos, que busca en Seattle alcanzar los cuartos de final por primera vez desde Corea del Sur y Japón 2002.

Balogun fue expulsado el miércoles por pisar a un rival bosnio en el partido de dieciseisavos de final y debía quedar automáticamente suspendido para el partido contra Bélgica.

Sin embargo, contrariado por esta decisión Donald Trump, cuyo país es coorganizador del evento, llamó ya el miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle una reconsideración de esta decisión.

El domingo, la comisión de disciplina, cuyos miembros son todos elegidos por el ejecutivo de la FIFA y ratificados por su Congreso, conmutó su suspensión firme por "un partido de suspensión en suspenso, acompañado de un periodo de prueba de un año".