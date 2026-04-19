Conducción peligrosa termina en choque en avenida Simón Bolívar

Un conductor fue captado realizando acciones de alto riesgo en la av. Simón Bolívar, una de las principales vías de la ciudad.

Un conductor fue captado realizando maniobras de alto riesgo en la avenida Simón Bolívar, una de las principales arterias viales de la capital.

Las imágenes, registradas desde otro vehículo, evidencian una conducción errática a alta velocidad, con movimientos bruscos que ponen en peligro a otros usuarios de la vía. La situación culmina cuando el automotor pierde el control e impacta contra un muro.

Hasta el momento se desconocen las causas del incidente; sin embargo, este tipo de comportamiento representa un grave riesgo para la seguridad vial y podría derivar en sanciones conforme a la normativa de tránsito vigente.