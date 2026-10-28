Choque de vehículo contra un árbol dejó personas atrapadas en la Autopista General Rumiñahui

Dos personas fueron trasladadas a casas de salud tras quedar atrapadas en un siniestro de tránsito en Quito la madrugada de este jueves 28 de octubre de 2026.

Dos personas resultaron heridas tras sufrir un fuerte siniestro de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre de 2026 en la avenida General Rumiñahui, a la altura del Puente 5, en Quito.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron a la emergencia para llevar a cabo maniobras especializadas de extracción y rescate.

Esto debido a que los dos ocupantes quedaron atrapados al interior del automotor luego de que este impactara frontalmente contra un árbol en el sector.

Atención médica



Tras ser liberadas del vehículo colisionado, ambas personas recibieron atención médica prehospitalaria en el sitio por parte de los paramédicos.

Posteriormente, fueron trasladadas a diferentes casas de salud de la capital para recibir atención especializada.

El Cuerpo de Bomberos de Quito reiteró el llamado a los conductores a transitar con precaución, respetando los límites de velocidad y prestando atención a las condiciones de la vía, especialmente durante la noche y madrugada.

Asimismo, recordaron que ante cualquier eventualidad la ciudadanía debe comunicarse de inmediato a la línea de emergencia 9-1-1.