Detienen al alcalde de Vinces, Juan Montalvan, en operativo contra red de lavado de activos 

Desarticulan red de lavado de activos vinculados al crimen organizado; arrestado a alcalde de Vinces y 14 personas más,

En un operativo liderado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, las autoridades ejecutaron una serie de allanamientos en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas, logrando la desarticulación de una presunta estructura delictiva dedicada al lavado de activos.

Entre los aprehendidos consta el alcalde del cantón Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, señalado como el presunto cabecilla de la organización.

Las intervenciones incluyeron 21 allanamientos a inmuebles, la detención de 15 personas, entre ellas el burgomaestre y miembros de su círculo familiar y societario.

La intervención de dos personas jurídicas y el inicio de procesos para la incautación de bienes vinculados a la causa.

Durante las diligencias se levantaron indicios que incluyen dinero en efectivo, documentación clave y armas de fuego.

Movimientos por USD 3,22 millones

Según el Ministerio del Interior, la red habría utilizado a la compañía Constructora Aldrensa SA.

La entidad fue previamente reportada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como fachada para canalizar y bancarizar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Entre los años 2019 y 2026, la estructura habría registrado movimientos en el sistema financiero nacional por un monto aproximado de USD 3,22 millones de dólares.

Según las autoridades, lograron un vertiginoso incremento patrimonial mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Asimismo, las investigaciones identifican presuntos vínculos financieros con personas procesadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada.

Los mismos estarían relacionadas con los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, así como con Los Choneros y Los Lobos.