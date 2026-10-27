Fuerte lluvia y tormenta eléctrica se registran en el Valle de los Chillos y sur de Quito

Una fuerte lluvia acompañada de tormenta eléctrica se registra la tarde de este martes 27 de octubre de 2026 en varios sectores del Valle de los Chillos y el sur de Quito.

El ECU 911 informó que mantiene un monitoreo en tiempo real, mediante su sistema de videovigilancia, ante las condiciones climáticas que se presentan en distintos puntos de la ciudad.

Entre las zonas donde se observa mayor presencia de lluvia están la Autopista General Rumiñahui, vía que conecta Quito con el Valle de los Chillos, y la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de la capital.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc | Martes 27/10 (17h00): Desarrollo de lluvias en varias zonas de la región Sierra con caída de granizo en zonas puntuales y tormenta. Continuarán las siguientes horas 🔴Advertencia #83 anticipó estos eventos https://t.co/cI5eRjQsb3 — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 27, 2026

Las imágenes de las cámaras de vigilancia también muestran la caída de rayos durante la tarde. A las 17:00 de este martes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre el desarrollo de lluvias en varias zonas de la región Sierra.

El pronóstico contempla precisamente la posibilidad de tormentas y caída de granizo en sectores puntuales. Estas condiciones meteorológicas continuarán durante las siguientes horas, según el organismo.

📍 #Rumiñahui | A través de #VideovigilanciaECU911, se monitorean en tiempo real diferentes sectores del Valle de Los Chillos debido a la presencia de lluvias. ⚠️ Recomendamos a la ciudadanía conducir con precaución, reducir la velocidad ante la calzada mojada y respetar los límites establecidos para prevenir siniestros de tránsito. — Coordinación Zonal 2-9 ECU 911 Quito (@ECU911Quito) October 27, 2026

Ante la presencia de calzada mojada y baja visibilidad, el ECU 911 recomendó a los conductores reducir la velocidad y manejar con precaución.

También pidió respetar los límites de velocidad establecidos y mantener la atención en la vía para reducir el riesgo de siniestros de tránsito durante las lluvias.

La ciudadanía debe permanecer atenta a las condiciones de las vías, especialmente en sectores donde se presenten acumulaciones de agua, lluvias intensas o tormentas eléctricas.