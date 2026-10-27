Bebé nació en una vivienda en el sur de Quito; bomberos atendieron a la madre y a la recién nacida
Una llamada al ECU 911 alertó sobre el parto en el sector de Turubamba de Monjas. Los equipos de emergencia trasladaron a ambas a una casa de salud.
Personal de emergencia atendió a una madre y a su bebé recién nacida en el sector de Turubamba de Monjas, al sur de Quito.
Bomberos Quito.
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Actualizado:
27 oct 2026 - 22:03
Una bebé nació en una vivienda ubicada en el sector de Turubamba de Monjas, al sur de Quito. Personal de emergencia acudió al lugar para brindar atención médica a la madre y a la recién nacida, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.
La emergencia fue reportada a través de una llamada al 9-1-1, que alertó sobre un parto ocurrido en este sector de la capital.
Al llegar, los equipos encontraron a la recién nacida en condiciones estables, mientras su madre se recuperaba del esfuerzo del parto.
Bomberos atendieron a madre y bebé
El personal de emergencia brindó atención a ambas y realizó el corte del cordón umbilical, como parte de los procedimientos de asistencia tras el nacimiento.
Posteriormente, la madre y su hija fueron trasladadas a una casa de salud para recibir una valoración médica y continuar con los cuidados correspondientes.
El Cuerpo de Bomberos de Quito no precisó la fecha exacta del nacimiento ni el establecimiento médico al que fueron trasladadas.
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