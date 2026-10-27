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Quito

Bebé nació en una vivienda en el sur de Quito; bomberos atendieron a la madre y a la recién nacida

Una llamada al ECU 911 alertó sobre el parto en el sector de Turubamba de Monjas. Los equipos de emergencia trasladaron a ambas a una casa de salud.

Personal de emergencia atendió a una madre y a su bebé recién nacida en el sector de Turubamba de Monjas, al sur de Quito.

Bomberos Quito.

Autor

Melany Oñate

Actualizado:

27 oct 2026 - 22:03

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Una bebé nació en una vivienda ubicada en el sector de Turubamba de Monjas, al sur de Quito. Personal de emergencia acudió al lugar para brindar atención médica a la madre y a la recién nacida, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

La emergencia fue reportada a través de una llamada al 9-1-1, que alertó sobre un parto ocurrido en este sector de la capital.

Al llegar, los equipos encontraron a la recién nacida en condiciones estables, mientras su madre se recuperaba del esfuerzo del parto.

Bomberos atendieron a madre y bebé

El personal de emergencia brindó atención a ambas y realizó el corte del cordón umbilical, como parte de los procedimientos de asistencia tras el nacimiento.

Posteriormente, la madre y su hija fueron trasladadas a una casa de salud para recibir una valoración médica y continuar con los cuidados correspondientes.

El Cuerpo de Bomberos de Quito no precisó la fecha exacta del nacimiento ni el establecimiento médico al que fueron trasladadas.

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