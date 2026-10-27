Bebé nació en una vivienda en el sur de Quito; bomberos atendieron a la madre y a la recién nacida

Personal de emergencia atendió a una madre y a su bebé recién nacida en el sector de Turubamba de Monjas, al sur de Quito.

Una bebé nació en una vivienda ubicada en el sector de Turubamba de Monjas, al sur de Quito. Personal de emergencia acudió al lugar para brindar atención médica a la madre y a la recién nacida, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

La emergencia fue reportada a través de una llamada al 9-1-1, que alertó sobre un parto ocurrido en este sector de la capital.

Al llegar, los equipos encontraron a la recién nacida en condiciones estables, mientras su madre se recuperaba del esfuerzo del parto.

Bomberos atendieron a madre y bebé

El personal de emergencia brindó atención a ambas y realizó el corte del cordón umbilical, como parte de los procedimientos de asistencia tras el nacimiento.

Posteriormente, la madre y su hija fueron trasladadas a una casa de salud para recibir una valoración médica y continuar con los cuidados correspondientes.

El Cuerpo de Bomberos de Quito no precisó la fecha exacta del nacimiento ni el establecimiento médico al que fueron trasladadas.