Choque entre vehículo y tráiler deja un herido en la av. Simón Bolívar

Accidente entre un vehículo y un tráiler movilizó a equipos de emergencia en la av. Simón Bolívar

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la madrugada de este jueves una emergencia por un siniestro de tránsito registrado en el sector Valle del Sur, sobre la avenida Simón Bolívar.

Según información oficial, el accidente involucró a un vehículo liviano y un tráiler, generando una rápida movilización de equipos de socorro hasta el sitio.

Personal paramédico brindó atención prehospitalaria a una persona afectada producto del impacto. Posteriormente, el herido fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica especializada.

Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de manejar con precaución para evitar accidentes en esta importante vía de la capital.