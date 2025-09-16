Una cicleada nocturna en Quito por la Semana de la Movilidad este sábado 20 de septiembre

Una cicleada nocturna em as calles del norte de Quito por la Semana de la Movilidad.

Una cicleada nocturna por la Semana de la Movilidad Sostenible se realizará por las calles del norte de Quito este sábado 20 de septiembre del 2025. Según los organizadores el recorrido pasará por Iñaquito, Jipijapa y la Kennedy, zonas del norte de la capital.

Será una actividad que contará con la participación de vecinos, familias y ciclistas de todas las edades a disfrutar de una noche distinta, pedaleando juntos por una ciudad más limpia y amigable.

La concentración será desde las 17:30 en la estación del Metro La Carolina. Allí será el punto de partida y recorrerá varias avenidas del norte hasta llegar al Parque Bicentenario, Plaza del Oso, donde culminará el recorrido en un ambiente seguro, recreativo y familiar.

Andrea Tipán, activista urbana y ciclista de Power Bike, hizo un llamado a participar en las actividades. "Andar en bici en la ciudad es libertad sobre ruedas. Te invitamos a rodar con los colectivos urbanos en las noches, a compartir la calle con otras personas que también apuestan por una ciudad más humana y sostenible".

17:00 Concentración en Parque La Carolina (referencia: parada Carolina del Metro)

17:50 Inicio del recorrido

18:00 Traslado desde Parque La Carolina hacia el barrio Rumiñahui

19: 10 Activación cultural e intervención de líder barrial en coordinación con el Comité de Seguridad del Barrio

19:20 Traslado desde barrio Rumiñahui hasta el Parque Bicentenario