Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Dos personas fueron atropelladas en Quito; hay un fallecido y un herido

Un siniestro de tránsito se registró en el sector Nueva Aurora, en el sur de Quito. La AMT informó que existe un cierre vial. 

Un camión y un taxi están involucrados en un siniestro ocurrido en el sur de Quito, este miércoles 29 de abril de 2026

Cortesía AMT

Autor

Ana Rosero

Fecha de publicación

29 abr 2026 - 08:22

Unirse a Whatsapp

Un siniestro de tránsito, se registró la mañana de este miércoles 29 de abril de 2026, en el sector de Nueva Aurora, en el sur de Quito. Una persona falleció y otra resultó herida.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Maldonado y la calle S50, donde, según reportes preliminares, las dos personas fueron atropelladas.

A consecuencia del impacto, una de las víctimas perdió la vida, mientras que la otra fue atendida por equipos de emergencia. En las imágenes se ve que hay un taxi y un camión involucrados en el sisniestro.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el impacto también provocó daños a la propiedad pública, específicamente en un poste de energía eléctrica de la zona.

Debido a la emergencia, las autoridades dispusieron el cierre de la calle S50 en sentido occidente–oriente, con el fin de facilitar las labores de atención y retirar los vehículos involucrados

Te puede interesar