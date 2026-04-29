Dos personas fueron atropelladas en Quito; hay un fallecido y un herido
Un siniestro de tránsito se registró en el sector Nueva Aurora, en el sur de Quito. La AMT informó que existe un cierre vial.
Un camión y un taxi están involucrados en un siniestro ocurrido en el sur de Quito, este miércoles 29 de abril de 2026
Cortesía AMT
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 08:22
Un siniestro de tránsito, se registró la mañana de este miércoles 29 de abril de 2026, en el sector de Nueva Aurora, en el sur de Quito. Una persona falleció y otra resultó herida.
El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Maldonado y la calle S50, donde, según reportes preliminares, las dos personas fueron atropelladas.
A consecuencia del impacto, una de las víctimas perdió la vida, mientras que la otra fue atendida por equipos de emergencia. En las imágenes se ve que hay un taxi y un camión involucrados en el sisniestro.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el impacto también provocó daños a la propiedad pública, específicamente en un poste de energía eléctrica de la zona.
Debido a la emergencia, las autoridades dispusieron el cierre de la calle S50 en sentido occidente–oriente, con el fin de facilitar las labores de atención y retirar los vehículos involucrados
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