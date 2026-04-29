Dos personas fueron atropelladas en Quito; hay un fallecido y un herido

Un camión y un taxi están involucrados en un siniestro ocurrido en el sur de Quito, este miércoles 29 de abril de 2026

Un siniestro de tránsito, se registró la mañana de este miércoles 29 de abril de 2026, en el sector de Nueva Aurora, en el sur de Quito. Una persona falleció y otra resultó herida.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Maldonado y la calle S50, donde, según reportes preliminares, las dos personas fueron atropelladas.

A consecuencia del impacto, una de las víctimas perdió la vida, mientras que la otra fue atendida por equipos de emergencia. En las imágenes se ve que hay un taxi y un camión involucrados en el sisniestro.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el impacto también provocó daños a la propiedad pública, específicamente en un poste de energía eléctrica de la zona.

Debido a la emergencia, las autoridades dispusieron el cierre de la calle S50 en sentido occidente–oriente, con el fin de facilitar las labores de atención y retirar los vehículos involucrados