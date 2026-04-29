Ruta Viva: caos vehicular por siniestro de tránsito en sentido Quito-aeropuerto
Conductores quedaron atrapados en uno de los accesos clave hacia el aeropuerto de Quito.
Siniestro km 3 Ruta Viva sentido Quito-Aeropuerto
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 09:10
Un accidente de tránsito provocó fuerte congestión vehicular en la Ruta Viva, a la altura del kilómetro 3, la mañana de este miércoles 29 de mayo de 2026.
Según información preliminar del ECU 911, una persona resultó herida y fue atendida por pamédicos en el sitio. Por su parte, conductores quedaron atrapados en uno de los accesos clave hacia el aeropuerto de Quito.
Siniestro en Tumbaco complica la movilidad
El hecho se registró en el sector de Tumbaco y generó un impacto inmediato en la circulación.
Desde las 07:00, el tránsito se volvió lento y caótico, afectando a quienes se movilizaban en sentido Quito–aeropuerto, especialmente en hora pico.
Carril cerrado agrava el tráfico
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el carril izquierdo fue restringido, lo que redujo la capacidad de la vía y provocó largas filas de vehículos.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones y salir con tiempo, ya que la carga vehicular se mantiene en la zona.
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