Ruta Viva: caos vehicular por siniestro de tránsito en sentido Quito-aeropuerto

Un accidente de tránsito provocó fuerte congestión vehicular en la Ruta Viva, a la altura del kilómetro 3, la mañana de este miércoles 29 de mayo de 2026.

Según información preliminar del ECU 911, una persona resultó herida y fue atendida por pamédicos en el sitio. Por su parte, conductores quedaron atrapados en uno de los accesos clave hacia el aeropuerto de Quito.

Siniestro en Tumbaco complica la movilidad

El hecho se registró en el sector de Tumbaco y generó un impacto inmediato en la circulación.

Desde las 07:00, el tránsito se volvió lento y caótico, afectando a quienes se movilizaban en sentido Quito–aeropuerto, especialmente en hora pico.

#Quito | Un siniestro de tránsito en el kilómetro 3 de la Ruta Viva causa fuerte congestión hacia el aeropuerto. Revisa el reporte: https://t.co/HhpPghaBfV pic.twitter.com/UVpvVMnDL0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) April 29, 2026

Carril cerrado agrava el tráfico

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el carril izquierdo fue restringido, lo que redujo la capacidad de la vía y provocó largas filas de vehículos.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones y salir con tiempo, ya que la carga vehicular se mantiene en la zona.