Excursionista fue rescatado tras sufrir un fuerte dolor en el Pasochoa

Los Bomberos de Quito ayudaron a un hombre a salir de una montaña en la reserva Pasochoa.

Un excursionista fue rescatado después de presentar un fuerte dolor que le impidió continuar su recorrido en la Reserva de Vida Silvestre Pasochoa, ubicada al suroriente de Quito.

La emergencia ocurrió mientras el hombre realizaba una caminata acompañado de otra persona. Ante la imposibilidad de continuar el trayecto, su acompañante solicitó ayuda a través del ECU 911.

Equipo de alta montaña llegó al lugar

Tras recibir la alerta, se coordinó la movilización de un equipo especializado en rescate de alta montaña para localizar y asistir al excursionista.

Los rescatistas avanzaron hasta el punto donde se encontraba el hombre y realizaron una primera valoración de su estado.

Debido al dolor que presentaba y a las condiciones del terreno, el equipo inició las maniobras necesarias para evacuarlo de forma segura.

Fue trasladado para recibir atención

Una vez completado el descenso, el excursionista fue entregado a personal de atención prehospitalaria para una nueva valoración y continuar con la asistencia necesaria.

El operativo permitió sacar al hombre de la zona montañosa y ponerlo a buen recaudo.

El Pasochoa alcanza aproximadamente los 4.200 metros sobre el nivel del mar y cuenta con zonas de páramo y senderos de montaña.