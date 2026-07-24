Ruta Viva: Cierran el paso lateral tras choque contra un poste

Un vehículo chocó contra un poste y ocasionó el cierre del paso lateral de la Ruta Viva.

El paso lateral en la Ruta Viva fue cerrado por el choque de un vehículo contra un poste, la tarde de este viernes 24 de julio de 2026.

El siniestro se registró en la Ruta Viva, en la entrada al Escalón de Lumbisí, según el reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

De acuerdo con las unidades de emergencia, una persona resultó herida y fue atendida por paramédicos en el sitio.

El vehículo tipo SUV de color gris chocó contra un poste a un lado de la vía. Esa estructura terminó cayendo sobre el automotor y la calzada.

La vía fue cerrada mientras se atendía a la persona herida y se retiraba el vehículo afectado.

A las 13:00 la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que la vía quedó completamente habilitada.