'Fue muy especial para todos': Nilson Angulo habla del gol a Alemania

"Ese gol (a Alemania) fue muy especial para todos por el momento que estabamos viviendo", confesó el ecuatoriano Nilson Angulo este viernes 24 de julio de 2026, durante un evento organizado en Quito.

El extremo tricolor habló sobre la participación de Ecuador en el Mundial 2026, especificamente sobre su gol a los alemanes en el último partido de la fase de grupos y el primero de La Tri en el torneo.

"Alemania nos hizo el gol muy temprano y sabemos que es muy difícil reponernos ante ese tipo de jugadas y ese gol fue un impulso para saber que podíamos ganar ese partido", dijo Angulo y resaltó que también sirivió para unir a todo el equipo.

La victoria 2-1 de Ecuador a Alemania permitió a la Selección avanzar a dieciseisavos de final. Sin embargo, en esa etapa perdió 2-0 ante México y fue eliminada del torneo.

"Las sensaciones fueron muy lindas, estoy feliz por lo que pasó, pero también con esa pica que no pudimos conseguir lo que queríamos", manifestó Angulo y añadió que el fútbol siempre da una revancha.

"Esperamos en un futuro darle esa revancha a toda la gente del Ecuador que se lo merece por todo lo que hemos sufrido y por todo lo que hemos luchado. Yo sé que el fútbol trae revancha y estaremos preparados en la siguiente ocasión", aseguró.

Nilson no olvida a sus amigos

El jugador del Sunderland A. F. C. de la Premier League acudió al evento acompañado de sus amigos de la infancia. "Muy feliz de que ellos puedan estar conmigo compartiendo todo esto", dijo.

"Ellos saben de la calidad de persona que soy y eso me hace muy feliz porque a pesar de lo que he conseguido nunca me he olvidado de ellos", añadió el ecuatoriano entre los aplausos de sus seguidores.