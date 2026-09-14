Cierre total de la av. Velasco Ibarra de las 10:00 de este lunes 14 de septiembre 

Vista aérea del área afectada por el incendio en el sector de La Vicentina.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre total de la av. Velasco Ibarra desde las 10:00 de este lunes 14 de septiembre de 2026.

La restricción vehicular comprende el tramo desde El Trébol hasta el Hospital Militar, en ambos sentidos.

El cierre se debe a la remoción y limpieza de vegetación afectada por el incendio forestal que consumió cinco hectáreas de bosque en el sector de La Vicentina, en el centro de Quito.

La AMT no ha informado el tiempo que durarán los trabajos.

Vías alternas en sentido sur-norte:

Av. Pichincha

Av. Gran Colombia

​Av. 10 de Agosto​

Av. 12 de Octubre

Autopista General Rumiñahui

Av. Simón Bolívar

Av. Mariscal Sucre

Vías alternas en sentido norte-sur: