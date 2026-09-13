Bomberos controlan incendio en La Vicentina: la Alcaldía de Quito confirma restricciones viales

Los Bomberos lograron controlar el incendio en el sector de La Vicentina

El Cuerpo de Bomberos de Quito logró controlar el incendio forestal registrado en el sector de La Vicentina, según informó el alcalde Pabel Muñoz, a través de sus canales oficiales, este domingo 13 de septiembre del 2026.

Pese a que el fuego principal ha sido sofocado, los equipos de emergencia permanecen en el lugar realizando labores de enfriamiento del terreno para eliminar cualquier riesgo de reinicio de las llamas.

Ante la presencia de humo y residuos en el ambiente, las autoridades emitieron una alerta sanitaria preventiva para las zonas aledañas. Se solicita a los residentes utilizar mascarilla de manera obligatoria al salir a la intemperie y extremar el cuidado en grupos vulnerables, principalmente niños, adultos mayores y personas que padezcan condiciones o enfermedades respiratorias.

En materia de movilidad, la avenida Velasco Ibarra experimentará restricciones de tránsito durante las próximas horas. Aunque el Municipio habilitará la mayor cantidad de carriles posibles para minimizar el impacto en la circulación, el paso completo permanecerá suspendido para permitir la continuidad del trabajo bomberil y la maquinaria pesada en la zona afectada.

Como parte de los protocolos de seguridad posterior al siniestro, cuadrillas de especialistas iniciarán la evaluación de los árboles que sufrieron daños en la vegetación cercana.

La Alcaldía confirmó que aquellos árboles que puedan ser conservados de forma segura permanecerán en el sitio, mientras que los ejemplares en riesgo de caída o que representen un peligro latente para transeúntes y conductores serán retirados inmediatamente.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado de advertencia para frenar la provocación de flagelos en la capital.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) se encuentra desplegada para supervisar y sancionar con todo el rigor de la normativa a quienes realicen quemas de desechos o agrícolas irresponsables, advirtiendo que los actos que pongan en riesgo a la ciudadanía tendrán consecuencias legales directas.