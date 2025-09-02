Cierre vial desde las 22:00 de este martes 2 en los túneles San Juan y San Roque en Quito

Cierre de los túneles de San Juan y San Roque en Quito este martes 2 de septiembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) informó el cierre vial de los túneles San Roque y San Juan en el centro de Quito.

El cierre se efectuará desde las 22:00 de este martes 2 de septiembre e irá hasta las 04:00 del miércoles 3.

El cierre de la vía se efectuará en sentido norte-sur por trabajos de mantenimiento mensual en ambos túneles.

Por su parte, la Empresa de Obras Públicas en Quito, señaló que en la ciudad se generan varias intervenciones en diferentes avenidas, calles, aceras y parques.

Estas intervenciones generan cierres parciales en las vías intervenidas.