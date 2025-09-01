Quito: Habilitan vía tras choque entre furgoneta y vehículo el primer día de regreso a clases

Un vehículo y una furgoneta chocaron y una persona resultó herida.

Un choque entre una furgoneta y un vehículo liviano se registró la mañana de este lunes 1 de septiembre de 2025 en la avenida 10 de Agosto y Cuero y Caicedo, en el norte de Quito.

Un vehículo de color rojo terminó volcado sobre la vía y ocasionó el cierre de la vía en sentido norte - sur, precisamente en la parada del sistema Trolebús. Cerca de las 08:00 el paso fue habilitado.

El conductor del vehículo rojo resultó herido. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender al hombre.

De acuerdo con Carlos Shigui, agente de tránsito en el sitio, apuntó que el impacto se habría producido por el irrespeto a las señales de tránsito.

Shigui dijo que personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional acudió al lugar para indagar las causas del impacto.

Agentes civiles de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se trasladaron al lugar para desviar a los vehículos por el carril exclusivo del Trolebús y vías alternas como la Cuero y Caicedo, avenida América y Amazonas.