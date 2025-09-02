Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Policía que se movilizaba en bus detuvo asalto a pasajeros y aprehendió a un hombre en Quito

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

02 sep 2025 - 06:33

Un policía que se movilizaba en bus de tranpsorte urbano detuvo un asalto a los pasajeros y aprehendió a un hombre en La Ecuatoriana, en el sur de Quito, el 29 de agosto de 2025.

Uno de los asaltantes fue capturado luego de que un policía en servicio activo lo persiguiera por algunas calles. El otro involucrado lograron escapar.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo operaban ambos hombres. Uno de ellos subió detrás de un pasajero para sustraer sus pertenencias.

Mientras que abajo de la unidad permaneció otro hombre esperando. Rápidamente el primero le entrega un celular y emprende la huída.

El uniformado corrió detrás del hombre y logró detenerlo. A partir de este hecho la Policía Nacional inició controles a vehículos y personas en la zona.

Conductores y pasajeros piden mayor seguridad en las rutas e transporte. Según Germán León, comandante subrogante de la Policía del Distrito Metropolitano, existe un plan de seguridad para mejorar la comunicacióin entre los transportistas y uniformados.

