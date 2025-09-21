Cierre vial en av. Simón Bolívar por siniestro de tránsito este domingo 21 de septiembre

Un vehículo se volcó sobre la av. Simón Bolívar, la tarde de este domingo 21 de septiembre del 2025.

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este domingo 21 de septiembre en la av. Simón Bolívar. La Agencia Metropoilitana de Tránsito (AMT) informó cierre del carril derecho e izquierdo, en sentido norte - sur.

Imágenes muestran un vehículo volcado sobre la calzada, a la altura de la Universidad Internacional. De forma preliminar se informó que en el automotor viajaba una familia, la cual recibe atención médica.

Equipos de rescate acudieron al sitio para atender la emergencia, reportada cerca de las 17:30 de este domingo.

Asimismo, recomendaron la ciudadanía conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.