Quito: Granizada, aguacero, rayos y truenos... este viernes 19 de septiembre del 2025

Granizada en la avenida Villalengua, en el norte de Quito este viernes 19 de septiembre del 2025.

Una granizada y un fuerte aguacero se registraron la tarde y noche de este viernes 19 de septiembre del 2025 en varios sectores de Quito. Las avendias, las veredas y parterres se pintaron de blanco tras la tormenta que empezó pasadas las 18:00.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropoplitano activó sus equipos para atender emergencias. En algunas vías de la urbe se registró acumulación de agua por la lluvia.

A través de redes sociales se compartieron imágenes y videos de la acumulación de agua y de la cantidad de granizó que se acumuló en varias vías de Quito. Esto también incidió en la velocidad de circulación de los vehículos.

El Cuerpo de Bomberos también emitió una lista de recomendaciones por la fuerte lluvia que se registró en la urbe capitalina.

La Agencia Metropolitana de Tránsito también hizo recomendaciones para los conductores que transitan por la ciudad la noche de este viernes 19 de septiembre. En algunas zonas de la capital se han registrado cogestionamientos.